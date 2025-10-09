السماح بتحريك المركبة الخاضعة للحجز الذكي في حالات الطوارئ

أكدت شرطة أبوظبي السماح لمالك المركبة الخاضعة للحجز الذكي، بتحريكها في حالات الطوارئ، مثل وقوع حريق أو أي خطر يُهدّد سلامة المركبة، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المعنية بمراقبة الحجز الذكي.

وذكرت أن موقع الحجز الذكي للمركبة يحدده مالكها، سواء بالقرب من منزله أو أي مكان يختاره، في إمارة أبوظبي أو الإمارات الأخرى، وتبلغ رسوم الحجز الذكي 15 درهماً لكل يوم، فيما يسمح بتشغيل وتحريك المركبة في الأحوال الطبيعية، مسافة خمسة أمتار للعناية بالإطارات والمحرك.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات في مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، المقدّم بخيت فايل الراشدي، إن خدمة الحجز الذكي للمركبات التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تتيح للجمهور حجز مركباتهم في المواقع التي يختارونها، وتتم مراقبتها وتتبعها على مدار 24 ساعة، من خلال الحلول والأنظمة الذكية.

وأوضح الراشدي عبر برنامج «أمن وأمان» الذي تقدّمه شرطة أبوظبي، مزايا خدمة الحجز الذكي للمركبات، أنه في السابق كانت الخدمة الوحيدة المتوافرة هي حجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة للمركبات، ونتيجة وقوف المركبة لفترة طويلة في ساحة الحجز، كانت تتعرض لتأثيرات الحرارة والرطوبة، ومتغيرات الطقس والمناخ، ويتسبب ذلك في إلحاق تلف أو ضرر ببعض المركبات المحجوزة، ثم استحدثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة الحجز الذكي للمركبات، حيث يستطيع المتعامل أن ينفذ عقوبة حجز مركبته وتكون في عهدته وفي المكان المخصص لها، سواء في المنزل أو أي مكان يختاره، وتكون تحت إشرافه وعنايته.

ولفت إلى أنه يسمح بتحريك المركبة في نطاق دائرة قطرها 10 أمتار، ما يعني خمسة أمتار إلى الأمام ومثلها للخلف، للمحافظة على الإطارات ومحرك المركبة، لكنه يمنع من استخدام المركبة المطبقة عليها عقوبة الحجز.

وأشار إلى أن قنوات الحصول على الخدمة عبر منصة وتطبيق «تم»، حيث يستطيع المتعامل الدخول إلى المنصة والتقديم على خدمة الحجز الذكي، واختيار المركبة المطبق عليها عقوبة الحجز، ودفع رسوم الخدمة البالغة 15 درهماً عن كل يوم حجز، ومثال ذلك إذا كانت السيارة عليها حجز شهر، تبلغ الرسوم 450 درهماً، وبعد الدفع يتوجه إلى أقرب مركز لخدمة المتعاملين لتركيب جهاز الحجز، ويتم تفعيل الخدمة بعد تركيب جهاز الحجز الذكي حتى 12 صباحاً.

وأشار إلى مزايا عدة للحجز الذكي للمركبات، حيث قلل الوقت والجهد على المتعامل وتجنّب الأضرار المحتملة في حالة حجز المركبة في الساحات، وإنجاز الخدمات المرورية خلال فترة الحجز، واختيار مكان الحجز، والسيارة تكون تحت إشرافه وعنايته، داعياً السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور.

وتشمل خدمة الحجز الذكي جميع أنواع المركبات، مثل الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، وتغطي معظم المخالفات المرورية.

وذكر الراشدي ست خطوات لطلب الخدمة، تبدأ بالتوجه بالمركبة المراد حجزها إلى أحد مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي، وتقديم المستندات المطلوبة، وتشمل ملكية المركبة والهوية الإماراتية وغيرها، ودفع قيمة المخالفات ورسوم الخدمة المحددة 15 درهماً عن كل يوم حجز، وتثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة من قبل الجهة المختصة، والتوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد وإيقافها قبل بداية الساعة 12 صباحاً، وأخيراً إعادة تسليم جهاز الحجز الذكي لأحد مراكز الخدمة بعد انتهاء مدة حجز المركبة.