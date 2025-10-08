تأثر الدولة بمنخفض جوي وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.

وتوقع أن تشهد الفترة من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على فترات متباعدة وعلى مناطق متفرقة خاصة المناطق الشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

كما من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، واحتمال سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.