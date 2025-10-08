محمد بن راشد: الأمة العربية مليئة بالنوابغ وغنية بالعقول .. ورسالتنا إعادة الثقة بأنفسنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، البروفيسور عمر ياغي إثر فوزه بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2025.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "قبل عام، كرمنا البروفيسور عمر ياغي ضمن جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية… واليوم نبارك له فوزه بجائزة نوبل للكيمياء.. نبارك للبروفيسور عمر… وقبل ذلك نبارك للعالم العربي هذه العقول التي نفاخر بها الأمم.."

‏وتابع سموه قائلا: "الأمة العربية مليئة بالنوابغ .. وغنية بالعقول .. ورسالتنا هي إعادة الثقة بأنفسنا .. والثقة بشبابنا .. والثقة بعلمائنا .. هذه هي رسالتنا في جائزة نوابغ العرب وفي جميع مشاريعنا الإنسانية والحضارية والمعرفية"