رئيس الدولة يصل الكويت في زيارة أخوية.. وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى دولة الكويت الشقيقة اليوم في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في دولة الكويت.

يرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.