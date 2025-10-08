«طرق دبي» تحصل على تصنيف «7 نجوم» لبرنامج «Dubai Traffix»

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على الملكية الفكرية عن برنامجها (Dubai Traffix) في مجال الهندسة المرورية من المنظمة العالمية (Global Benchmarking Network)، وذلك بعد اعتماده وتصنيفه ضمن فئة «سبع نجوم»، كإحدى أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في هذا المجال. ويرسخ هذا الإنجاز مكانة دبي العالمية ضمن أفضل الممارسات والتجارب الهندسية على مستوى العالم، ويضيف إلى رصيد الهيئة إنجازاً جديداً يؤكد قدرتها على تصدير تجاربها الناجحة لكل مدن العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، حسين البنا: «يُعد برنامج (Dubai Traffix) قفزة نوعية في الأنظمة الحكومية الحديثة بمجال الهندسة المرورية، ودعماً محورياً لأنظمة البنية التحتية والاقتصاد والمخططات الكبرى للمدن العصرية، حيث أسهم البرنامج في اعتماد أكثر من 4000 دراسة للتأثيرات المرورية للمشاريع التطويرية، وتوقيع 180 اتفاقية بين الهيئة وكبرى الجهات التطويرية، للتعاون المشترك في تنفيذ الحلول المرورية والبنية التحتية للطرق والمواصلات العامة».

وأضاف: «تمثل منصة (Dubai Traffix) منظومة رقمية متكاملة تُعتمَد من خلالها جميع الإجراءات، ابتداء من تقدير استعمالات الأراضي والحركة المرورية، مروراً بالمراجعات المرتبطة بجهات عدة، وحتى إصدار الموافقات النهائية بالتكامل مع الأنظمة الداخلية في هيئة الطرق والمواصلات أو الأنظمة الخارجية في بلدية دبي، مثل نظام تصاريح المباني، إضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين استخدامات الأراضي للمشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية لمشاريع الطرق والنقل لمواكبة النمو والتطوّر العمراني المستمر».