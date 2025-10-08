شرطة دبي: أنظمة ذكية للحد من الحوادث وتحقيق الانسيابية

صرح مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، بأن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير مختلف القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع المرور، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقاً واسعة لتبني أنظمة ذكية قادرة على إدارة الحركة المرورية بكفاءة عالية، والحد من الحوادث، وتحقيق انسيابية أكبر في الطرق، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تحت عنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل المرور»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار واستشراف الحلول المستقبلية في مجال السلامة المرورية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

وشهد الفعالية نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد عصام إبراهيم العور، ومدير مركز استشراف المستقبل، العميد الدكتور حمدان الغسيه، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط.

وأوضح المزروعي أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار جهود شرطة دبي لاستشراف المستقبل وتعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ومبادرة «دبي الذكية».

وأكد العميد الدكتور حمدان الغسيه، أن الفعالية تُجسّد توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والفكر الاستشرافي، بهدف توليد أفكار مبتكرة لتطوير العمل الأمني والشرطي.

وأوضح العميد عصام العور، أن الهدف من الفعالية يتمثل في طرح أفكار ومبادرات تُسهم في التطوير المستمر لخطط وآليات العمل خلال السنوات المقبلة، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الموظفين لتطوير الأداء المؤسسي.