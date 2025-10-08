حمدان بن محمد: دعم العلوم والتكنولوجيا ركيزة رئيسة لضمان مستقبل مستدام

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة كولوسال بيوساينسز (Colossal Biosciences)، بين لام، وهي شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، ومقرها الرئيس في مدينة دالاس الأميركية.

وأكّد سموّه، خلال اللقاء، أن دبي حريصة على تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية، ودعم كل المشاريع والأفكار النوعية القائمة على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات في خدمة العلم والتقدم الإنساني.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء: «وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي سريعة للغاية، والفرص المستقبلية واعدة للغاية، ونحن في دبي ودولة الإمارات نؤمن بأن دعم العلوم والتكنولوجيا ركيزة رئيسة لضمان مستقبل مستدام يحافظ على جودة حياة الإنسان ويحافظ على البيئة والحياة الطبيعية».

واطلع سموّه على مختلف المشاريع التي تعمل عليها شركة «كولوسال بيوساينسز»، والتي تُعدّ أول شركة في العالم متخصصة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية وإحياء الأنواع المنقرضة، باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

حضر اللقاء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سموّ ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول.

وتعمل شركة «كولوسال بيوساينسز» على تنفيذ برنامج عالمي لإنقاذ الحيوانات والنباتات المهددة بخطر الانقراض والحفاظ عليها، وقد نجحت في أكتوبر 2024، باستعادة الذئب (dire wolf) من الانقراض قبل 10 آلاف عام، كما حققت إنجازات مهمة في الدراسات العلمية المعنية بحيوانات الماموث والدودو والنمر التسماني.

