منصور بن زايد: الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أمس، اجتماع مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث اعتمد المجلس مؤشرات عام 2026 الاستراتيجية، إلى جانب اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وأشاد سموه بجهود المجلس خلال الفترة الماضية وما حققه من نتائج ومبادرات نوعية تهدف إلى دعم الكوادر المواطنة وتمكينها للعمل في القطاع الخاص. وقال سموه: «يجسّد برنامج نافس رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الوطن ورفع جاهزيتهم للمستقبل، حيث أثبت خلال أربعة أعوام من العمل المتواصل أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الرهان الحقيقي لتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً».

وأضاف سموه: «ستظل الكوادر الوطنية في قلب أولوياتنا، مدعومة ببرامج نوعية تُصمم وفق متطلبات سوق العمل، وبشراكات فعّالة تعكس التزامنا ببناء اقتصاد معرفي يقوده الإنسان أولاً. وستواصل الاستراتيجية الجديدة للمجلس جهودها لتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تقوم على المرونة والابتكار».

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز إنجازات برنامج «نافس» خلال أربع سنوات، إذ بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ما يقارب 154 ألف مواطن ومواطنة، انضم منهم ما يزيد على 136 ألفاً منذ إطلاق «نافس» حيث ارتفع عدد المنشآت التي وظفت مواطنين إلى نحو 30 ألف منشأة.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بجائزة «نافس» في دورتها الثالثة 2024 - 2025، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قصر الوطن، حيث أعرب سموه عن تقديره للفائزين بالجائزة والشركاء الذين أسهموا بجهودهم في دعم أهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مشيراً إلى أن جائزة «نافس» تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتشجيع التميّز والتنافسية في القطاع الخاص.

وأضاف سموه أن الجائزة تمثل منصة لتكريم الأفراد المتميزين والمنشآت التي نجحت في تحقيق إنجازات استثنائية في مجال التوطين، وتحفيز المزيد من الكفاءات الإماراتية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار سموه إلى أن تكريم الفائزين يعكس التزام الدولة بتقدير الجهود المتميزة وتعزيز ثقافة التميّز والابتكار في بيئة العمل، منوّهاً سموه بالدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات والشركات في دعم سياسات التوطين من خلال توفير بيئة عمل جاذبة تُمكّن الكوادر الإماراتية من تطوير مهاراتها والمساهمة بفاعلية في مختلف القطاعات.

شمل التكريم 33 مواطناً فازوا بالمراكز الأولى ضمن 11 فئة فرعية، ضمن فئة الأفراد، شملت الوظائف القيادية، والإشرافية، والطبية، ووظائف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوظائف المصرفية والمالية، ووظائف التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، ووظائف المستقبل، والوظائف الإدارية، والتخصصية، والهندسية والفنية، إلى جانب وظائف التجزئة وخدمة المتعاملين.

كما تم الإعلان عن أسماء 54 منشأة فائزة بالجائزة ضمن فئة المنشآت الداعمة للتوطين في 13 قطاعاً حيوياً شملت قطاع خدمات الأعمال، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح، وقطاع الأنشطة العقارية والتشييد، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الضيافة والترفيه، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وقطاع المعلومات والاتصالات. كما شملت القطاع المصرفي، والمالي، والصرافة، والتأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.

حضر الحفل عدد من الوزراء وأعضاء مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وأعضاء لجنة التحكيم وشركاء برنامج نافس الاستراتيجيين.

