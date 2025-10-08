رئيس الدولة يطلع على مشروع استاد نادي الجزيرة الجديد

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، على تصميم ومخطط مشروع استاد نادي الجزيرة الجديد الذي يقع في مدينة زايد، ويتسع لـ24 ألف متفرج قابل للتوسعة إلى 30 ألف متفرج.

ويبدأ تنفيذ المشروع بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عام 2026، على أن ينجز خلال ثلاث سنوات.

ويجسّد استاد نادي الجزيرة رؤية دولة الإمارات في تشييد بنية تحتية رياضية عالمية المستوى، تسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة للتميز والإبداع، إلى جانب مواصلة تطوير القطاع الرياضي، لكونه محركاً للتنمية الوطنية.

ويتميز تصميم الاستاد بتكييف جميع المدرجات، إضافة إلى أرضية ملعب متحركة قابلة للانزلاق إلى خارج مساحة الاستاد، إلى جانب تجهيزه بخدمات ضيافة للجمهور.

ويضم المشروع خدمات متكاملة، تشمل مجموعة من المطاعم وصالات الجلوس التي يمكن استخدامها خارج أوقات الفعاليات.

وسيستضيف المشروع فعاليات على مدى العام، مثل المنافسات الرياضية المتنوعة، والاحتفالات، وغيرها من المناسبات.

حضر عرض المشروع في مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وعدد من كبار المسؤولين.