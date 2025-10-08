رئيس الدولة يؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في الإمارات ونظيراتها الدولية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، عدداً من المشاركين في «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025» التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بضيوف «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة»، ترافقهم رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة رزان خليفة المبارك. وتمنى سموه للمؤتمر التوفيق في وضع آليات فاعلة للحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بالبيئة والتحديات التي تواجهها على المستوى العالمي.

من جانبهم، أعرب الضيوف عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة، وتقديرهم لنهج دولة الإمارات في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة ودعم العمل الجماعي الدولي في هذا المجال. وضم الوفد الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وممثلي عدد من المؤسسات المشاركة في المؤتمر.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، وفد جامعة ماكغيل الكندية.

ورحب سموه بالوفد الذي ضم عدداً من مسؤولي الجامعة، مؤكداً سموه أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات ونظيراتها الدولية للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات في الاستثمار في الكوادر الوطنية، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ورهانه في مسيرته نحو المستقبل.

من جانبه، ثمن الوفد دعم صاحب السمو رئيس الدولة لبرنامج «زمالات ماكغيل الإمارات» الذي أطلق عام 2015، ويهدف إلى دعم الكوادر الوطنية لاستكمال تعليمهم في كليات العلوم والهندسة في جامعة ماكغيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيداً باهتمام سموه بدعم مسيرة التعليم في الدولة.

حضر اللقاءين عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.