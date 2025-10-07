رئيس الدولة: رفد الوطن بالكفاءات الوطنية النوعية المتميزة يأتي على قائمة أولويات رؤية الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان بمناسبة حصوله على لقبي "بروفيسور زائر" من كلية الطب في جامعة هارفارد العريقة و" عالم زائر" من معهد دانا فاربر في الولايات المتحدة الأميركية بوصفه أول طبيب إماراتي ينال هذا التقدير الأكاديمي.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء البروفيسور حميد الشامسي متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية لخدمة وطنه والبشرية، مؤكداً أن رفد الوطن بالكفاءات الوطنية النوعية المتميزة يأتي على قائمة أولويات رؤية الدولة للإسهام في مسيرة تقدمها على جميع المستويات.

من جانبه أعرب البروفيسور حميد الشامسي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة للدعم المستمر الذي يوليه للكفاءات الوطنية في جميع المجالات خاصة البحث العلمي وتشجيعهم لتحقيق طموحاتهم ونيل أعلى الدرجات العلمية وتمكينهم من خدمة وطنهم.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد

آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.