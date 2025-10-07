سباقات "قرى الإمارات للجري" تنطلق السبت من الفجيرة

تنطلق سلسلة سباقات «قُرى الإمارات للجري» السبت المقبل يوم 11 أكتوبر من قدفع في الفجيرة، تليها مصفوت في عجمان يوم 18 أكتوبر، ثم الرمس في رأس الخيمة يوم 25 أكتوبر، وفلج المعلا في أم القيوين في الأول من نوفمبر، فيما يقام السباق الخامس في دبا الحصن بالشارقة يوم 22 نوفمبر، والسادس في الليسيلي بدبي يوم 29 نوفمبر، على أن تختتم السلسلة بسباقها السابع بالشويب في أبوظبي في السادس من ديسمبر، وذلك بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 500 ألف درهم للفائزين.

وتهدف السلسلة التي أطلقها «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة»، في إطار فعاليات «عام المجتمع 2025»، وبرعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس.