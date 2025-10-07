للمرة الأولى.. «محمد بن زايد سات» يلتقط صوراً لقصر الوطن في أبوظبي ومدينة إكسبو دبي

نشر "مركز محمد بن راشد للفضاء" للمرة الأولى صورًا التقطها "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، أول صورتين بعدسة القمر الاصطناعي لقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، ومدينة إكسبو دبي.

جاء ذلك بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي.

ويجسد "محمد بن زايد سات" اليوم تقدم قطاع الفضاء الإماراتي.، حيث طورته كفاءات إماراتية.

والقمر الاصطناعي اليوم في المدار يلتقط صورًا أكثر بـ 10 أضعاف من الأقمار الاصطناعية التقليدية، وأعلى دقةً بضعفين من الإمكانيات السابقة..

انطلقت مهمة القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" في يناير 2025، بعد أن عمل عليه "مركز محمد بن راشد للفضاء" بالتعاون مع قطاع صناعة الفضاء الوطني.