محمد بن راشد: تعلمت من أبي الإصغاء والحكمة والتسامح

استحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المآثر العظيمة لوالده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً سموه أنه تعلم منه الإصغاء وبساطة العيش والحكمة والتسامح مع الناس.. والتلطف مع الجميع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه: «رحم الله أبي.. تعلمت من أبي بساطة العيش.. وضبط النفس.. وأن لا أنشغل بالتفاهات».

وأضاف سموه: «تعلمت من أبي الإصغاء.. ومتى أشتد ومتى ألين.. تعلمت منه الوقار من غير تكلف.. والتسامح مع الناس.. والتلطف مع الجميع..».

وأردف سموه: «في ذكرى وفاته.. نستذكر روحه ودروسه.. نستذكر حكمته.. وإنجازات حكمه.. نستذكر صدقه في خدمة وطنه.. وبناء مجد شعبه.. ستبقى أفضاله ممتدة عبر الأجيال.. وعبر الأزمان.. في قلوبنا راشد.. كان وسيبقى».

