حمدان بن محمد: راشد بن سعيد سبق عصره برؤيته الفذة

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سبق عصره برؤيته الفذة، حيث كان يرسم مستقبل دبي لـ50 عاماً قادمة، لافتاً سموه إلى أن الراحل كان شريك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الاتحاد.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم: «رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها».

وأضاف سموه: «راشد شريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد.. سبق راشد بن سعيد عصره برؤيته الفذة، وكان يرسم مستقبل دبي لـ50 عاماً قادمة.. رحل بجسده وبقيت أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة حاضرة معنا في قصة وطن ومسيرة شعب».