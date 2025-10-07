أحمد بن محمد: راشد بن سعيد بنى الإنسان قبل أن يبني المكان 

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بنى الإنسان قبل أن يبني المكان، لافتاً سموه إلى أن الراحل جسّد بسمو صفاته معنى للقائد الحقيقي القريب من شعبه المحب لهم، والحريص عليهم.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم: «رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. قائد الميدان وصاحب الرؤية السباقة، والد دبي الحديثة ومؤسس نهضتها.. جسّد بسمو صفاته معنى للقائد الحقيقي القريب من شعبه المحب لهم، والحريص عليهم». وأضاف سموه: «راشد بن سعيد، بنى الإنسان قبل أن يبني المكان، وستبقى بصماته وذكراه حاضرة بيننا تروي قصة القائد الوالد».