مكتوم بن محمد: شريك زايد الخير في بناء صرح الاتحاد

استذكر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إرث وأثر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لافتاً سموه إلى أنه كان شريك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء صرح الاتحاد ومؤسس دبي الحديثة.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم: «رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، شريك زايد الخير في بناء صرح الاتحاد ومؤسس دبي الحديثة، رحل جسده، وبقي إرثه وأثره في ذاكرة وطنه وفي قلب مجتمعه».