منصور بن زايد يعزي في وفاة والدة محمد علي عفصان المنصوري

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العزاء إلى محمد علي محمد عفصان المنصوري، في وفاة والدته، المغفور لها وديمة حمد مبارك المنصوري، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس القرم بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.