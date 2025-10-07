رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة محمد علي المنصوري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس واجب العزاء في وفاة والدة محمد علي عفصان المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.