مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دمج أصحاب الهمم

صرحت رئيسة قسم الدمج المجتمعي في إدارة أصحاب الهمم بهيئة تنمية المجتمع، الدكتورة شيخة المنصوري، بأن الهيئة تركز خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل محور الدراسات والبحوث، حيث يتم استعراض أبرز الدراسات المتخصصة في الدمج المجتمعي، ومحور دور الذكاء الاصطناعي في دعم ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال استعراض التطبيقات والممارسات التقنية الحديثة. ويختص المحور الثالث بالواقع الافتراضي والتكنولوجيا التطبيقية.