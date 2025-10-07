منصور بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي نموذجاً عـالـمـياً في دمج وتمكين أصحاب الهمم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لأصحاب الهمم، أن إمارة دبي ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتحويل التحديات إلى فرص تؤكد مشاركتهم الفاعلة في جميع مجالات الحياة، في إطار الرؤية الرامية إلى بناء مجتمع شامل ومستدام، يضمن جودة الحياة لجميع أفراده انسجاماً مع أهداف الأجندة الاجتماعية لإمارة دبي 33.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه أمس اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتأكيد ريادة دبي في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم عبر منظومة عمل متكاملة.

وقال سموّه: «نحن نعمل على بناء مجتمع شامل يضمن لأصحاب الهمم بيئة تعليمية، وعملية، واجتماعية وخدمية متكاملة، تلبي احتياجاتهم وتعينهم على تحقيق ذاتهم، وهدفنا أن تصبح دبي نموذجاً عالمياً في دمج أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، فتمكينهم ركيزة مهمة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة في محوريها الاقتصادي والاجتماعي».

واعتمد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إطلاق مبادرة «دبي تتحدث لغة الإشارة» والتي تجعل من دبي إحدى مدن العالم الرائدة في توظيف لغة الإشارة عبر منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والرقمية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدمج المجتمعي، وتسهيل حصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية على الخدمات في الجهات الحكومية والخاصة، من خلال تدريب موظفي تلك الجهات على أساسيات لغة الإشارة وتوفير تقنيات فورية للترجمة المرئية، بما يؤكد ريادة دبي في إطلاق الخدمات النوعية الداعمة لأصحاب الهمم.

وتمثل المبادرة امتداداً لجهود دبي في تعزيز التواصل بين كل أفراد المجتمع، وهدم مختلف الحواجز التي قد تعيق فاعلية هذا التواصل، حيث تركز المبادرة على تحويل لغة الإشارة إلى إحدى وسائل التفاعل اليومية في المرافق الحكومية والخاصة، والمدارس، والمستشفيات، والمطارات وغيرها من المرافق الحيوية.

إلى ذلك، اطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على خطة «هيئة تنمية المجتمع في دبي» لتطوير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لأصحاب الهمم، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الاستفادة منها في صياغة السياسات المستقبلية، موجهاً سموّه بسرعة العمل على تنفيذ هذه الخطة، بما لها من انعكاسات إيجابية على دعم جهود تمكين أصحاب الهمم، لاسيما على صعيد تحديد الخدمات المطلوبة، ودعم برامج الدمج المجتمعي، وقياس أثر المبادرات والمشاريع الموجهة لأصحاب الهمم.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد: «يشكل اجتماع اللجنة العليا خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وضمان توفير خدمات شاملة ومستدامة لأصحاب الهمم، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي نموذجاً ملهماً في الدمج وجودة الحياة».

وناقش الاجتماع الذي عُقد على هامش أعمال إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العليا لأصحاب الهمم بقيادة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة ودعم توجهات الإمارة فيما يتعلق بتعزيز جودة الحياة وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع.

وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستركز على توحيد التصنيفات والمعايير بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والجهات المعنية، بما يضمن دقة وموثوقية البيانات الخاصة بأصحاب الهمم، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات التوظيف والتأهيل المهني، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم ورفع معدلات مشاركتهم في سوق العمل.

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، قد افتتح أمس فعاليات الدورة السابعة من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قياسية من الهيئات الحكومية والخاصة، ونحو 270 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من 50 دولة، بحضور يتجاوز 15 ألف زائر من 70 دولة.

وحضر الافتتاح، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام هيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان بن غليطة، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر بوشهاب، وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين.

وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ترافقه مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، بجولة في المعرض، زار خلالها عدداً من منصات الشركات الدولية والمؤسسات المحلية المشاركة في المعرض، وما تقدمه من أحدث التقنيات والحلول التي تخدم أصحاب الهمم.