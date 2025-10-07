شرطة دبي: منها «الوصول الشامل» و«المترجم الصغير»خدمات شرطية لدعم وتمكين أصحاب الهمم

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025»، الذي يُقام خلال الفترة من 6-8 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت عبر منصتها مجموعة من المبادرات والخدمات التي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأكد مدير إدارة الهوية المؤسسية في القيادة العامة لشرطة دبي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرائد عبدالله حمد الشامسي، أن المنصة تعرض حزمة من الخدمات التي تشمل الجوانب الاجتماعية والجنائية، إلى جانب مشاريع نوعية مخصصة لأصحاب الهمم. وقال: «من بين أبرز ما نعرضه في المنصة الإصدار الخاص من مجلة خالد، الذي يركز بشكل خاص على فئة أصحاب الهمم، وعرض تجارب نماذج ملهمة منهم».

وأضاف: «نقدم أيضاً عدداً من المبادرات الموجهة مثل مبادرة (على دربك) التي توفر خدمات مرورية لمستخدمي الطريق، إلى جانب (حقيبة الوصول الشامل) التي تسهل رحلة وصول أصحاب الهمم إلى مختلف الخدمات على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى خدمة (الدعم الفوري لأصحاب الهمم) التي تقدم الاستجابة السريعة والمناسبة لحالات الطوارئ لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية أو البصرية».

وقال أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، محمد الحجاجي، إن شرطة دبي عملت على تدريب وتأهيل عدد من طلاب مدارس «حماية للتربية والتعليم» على لغة الإشارة، من قبل كادر متخصص من الإدارة العامة للتدريب، حتى بلغوا مستويات متقدمة، وأصبح عدد منهم مترجمين فعليين قادرين على التواصل والمشاركة في مختلف الفعاليات.

وأشار إلى أن فريق المترجمين يتكوّن حالياً من 54 مترجماً معتمداً، وضمن مشاركتهم في هذا المعرض تم إطلاق مبادرة «المترجم الصغير»، التي تضم 20 مترجماً من الطلاب، تم إعدادهم وتدريبهم بكفاءة عالية ليكونوا قادرين على التواصل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات السمعية.

وأضاف: «من خلال مبادرة المترجم الصغير، نسعى إلى بناء جسر تواصل فعّال بين فريق الترجمة وزوار المعرض من ذوي الإعاقات السمعية».

وأكدت مديرة تحرير مجلة خالد، زينب حسين، أن المجلة تشارك للمرة الأولى في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على توصيل الرسائل التوعوية والثقافية للأطفال بمختلف فئاتهم، باعتبار أن المجلة تمثل نافذة إعلامية موجّهة للطفل.

وقالت: «أصدرنا عدداً خاصاً من مجلة خالد لتسليط الضوء على قصص ملهمة وتجارب أطفال من أصحاب الهمم».