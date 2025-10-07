«الإسعاف الوطني» ينفذ 73 ألف مهمة خلال 9 أشهر

أعلنت قيادة الحرس الوطني أن الإسعاف الوطني نفذ أكثر من 73 ألف مهمة إسعافية حتى الربع الثالث من 2025، شملت حوادث مرورية، وحالات طبية، وإصابات متنوعة، حيث تم تقديم الرعاية الميدانية في موقع الحادث، فيما نُقِل آخرون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المتخصصة.

وأكدت أن الإسعاف الوطني يواصل جهوده في تقديم خدماته الحيوية على مدار الساعة، عبر رقم الطوارئ (998)، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة المجتمع.

وتوزعت المهام التي نفذها الإسعاف الوطني خلال هذه الفترة بين 42 ألفاً و947 حالة نقلت إلى المستشفيات بأمان، و30 ألفاً و363 حالة تمت معالجتها في الموقع، بإجمالي 73 ألفاً و310 خدمات إسعافية تم التعامل معها بكفاءة وجاهزية.