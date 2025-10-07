توعية ميدانية لمستخدمي الـ «سكوترات» الكهربائية في أبوظبي

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي توعية ميدانية لمستخدمي الـ«سكوترات» الكهربائية في جزيرة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل».

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بأبوظبي، العميد سهيل صياح المزروعي، أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحد من الحوادث المرورية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الـ«سكوترات» الكهربائية وسيلة نقل عصرية وسريعة، مشدداً على أهمية التزام مستخدميها بالقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضح نائب شؤون الدوريات الأمنية، العقيد سهيل فرج القبيسي، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الـ«سكوترات» الكهربائية عبر تقديم إرشادات توعوية ونصائح حول الالتزام بالقوانين والاشتراطات المرورية، بما يسهم في ضمان القيادة الآمنة وحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث والإصابات.

وذكر رئيس قسم الضبط المروري، المقدم خالد محمد العزيزي، أن الجهود الميدانية ركزت على التأكد من التزام مستخدمي الـ«سكوترات» الكهربائية بالاشتراطات القانونية، بما في ذلك ارتداء الخوذة الواقية، والقيادة في المسارات المخصصة، وضبط المخالفات التي تُشكل تهديداً لسلامة الأفراد.

كما شارك فرع الضبط المروري ورقباء السير في توعية غير الملتزمين بالمخاطر الناجمة عن التجاوزات المرورية، ووزّعت دورية السعادة هدايا على الملتزمين من مستخدمي الـ«سكوترات»، في بادرة تهدف إلى تشجيعهم وتحفيزهم على الالتزام بقوانين السير والمرور واللوائح المنظمة.

واختتمت الجهات المشاركة بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات الميدانية بشكل دوري، بما يسهم في رفع مستوى الأمان المروري في الإمارة، ودعم الجهود الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً لكل فئات المجتمع.