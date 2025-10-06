أحمد بن محمد: رحم الله الشيخ راشد والد دبي الحديثة ومؤسس نهضتها

في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، نشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تدوينة على منصة "إكس"، قال سموه فيها: "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ... قائد الميدان وصاحب الرؤية السباقة، والد دبي الحديثة ومؤسس نهضتها ... جسّد بسمو صفاته معنى للقائد الحقيقي القريب من شعبه المحب لهم، والحريص عليهم ... راشد بن سعيد، بنى الإنسان قبل أن يبني المكان، وستبقى بصماته وذكراه حاضرة بيننا تروي قصة القائد الوالد".