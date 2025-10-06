حمدان بن محمد: رحم الله الشيخ راشد باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها

استذكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً أن الراحل كان باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" : "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ... باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها ... راشد شريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد ...سبق راشد بن سعيد عصره برؤيته الفذة، وكان يرسم مستقبل دبي لـ 50 عاماً قادمة ... رحل بجسده وبقيت أعماله الجليلة وإنجازاته الكبيرة حاضرة معنا في قصة وطن ومسيرة شعب".