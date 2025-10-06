مكتوم بن محمد: رحم الله الشيخ راشد بن سعيد.. رحل جسده وبقي إرثه وأثره

في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، نشر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تدوينة على منصة "إكس" قال فيها: "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، شريك زايد الخير في بناء صرح الاتحاد ومؤسس دبي الحديثة، رحل جسده، وبقي إرثه وأثره في ذاكرة وطنه وفي قلب مجتمعه".