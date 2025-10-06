مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة خلفان المهيري

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الاثنين)، واجب العزاء في وفاة اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأبناء المرحوم خالد ومحمد وماجد خلفان بن قريبان المهيري، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.