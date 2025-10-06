محمد بن راشد: رحم الله أبي.. تعلمت منه بساطة العيش والحكمة والتسامح

استذكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في ذكرى وفاته، مؤكداً أنه تعلم منه بساطة العيش والحكمة والتسامح.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس":

"رحم الله أبي ..

تعلمت من أبي بساطة العيش .. وضبط النفس .. وأن لا أنشغل بالتفاهات ..

تعلمت من أبي الإصغاء .. ومتى أشتد ومتى ألين ..

تعلمت منه الوقار من غير تكلف ..والتسامح مع الناس .. والتلطف مع الجميع ..

في ذكرى وفاته .. نستذكر روحه ودروسه .. نستذكر حكمته .. وانجازات حكمه ..

نستذكر صدقه في خدمة وطنه .. وبناء مجد شعبه ..

ستبقى أفضاله ممتدة عبر الأجيال .. وعبر الأزمان ..

في قلوبنا راشد .. كان وسيبقى .

رحم الله أبي"