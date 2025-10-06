«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق «المدير المالي المحترف»

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق «برنامج المدير المالي المحترف»، بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والكلية العليا لإدارة الأعمال ESCP. وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إعداد وتأهيل 29 من الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع المالي، بما يضمن بناء قاعدة من القادة الماليين القادرين على قيادة المؤسسات بكفاءة وفاعلية نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر لإمارة دبي.

ويُمثّل البرنامج المتميّز محطة جديدة في مسيرة الدائرة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية، ومركزاً مالياً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «يُمثّل البرنامج خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة تمكين الكفاءات الوطنية، فهو لا يقتصر على تطوير المهارات المالية المتقدمة، بل يعمل على صقل القدرات القيادية الاستراتيجية التي تتيح لهذه الكفاءات قيادة مؤسساتها بكفاءة عالية».

وأضاف: «من خلال البرنامج، نُترجم رؤية القيادة الرشيدة إلى خطوات عملية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، يُعزّز العمل المؤسسي ويرفع كفاءة القيادات الوطنية، ويضع دبي في موقع ريادي كأحد أهم المراكز العالمية للمال والأعمال، كما يعكس البرنامج القيمة الكبيرة للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتكامل الخبرات الحكومية مع التميّز الأكاديمي العالمي لتقديم تجربة تدريبية رفيعة المستوى، تفتح أمام المشاركين آفاقاً جديدة للتميّز والابتكار، وتدعم تطلعاتهم لقيادة المستقبل المالي لإمارة دبي».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «نواصل التزامنا بدعم البرامج الرامية إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتعزيز توجهات تطوير الكفاءات الإماراتية من خلال المبادرات العديدة التي أطلقناها على مدار السنوات الماضية».

وأكّد أن برنامج «المدير المالي المحترف» يسهم في بناء مسار تدريجي لإعداد قادة ماليين متميّزين، عبر تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات المستقبلية.