«طرق دبي» تفتتح جسراً يربط شارع الشيخ زايد بـ «مول الإمارات»

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق والتعاون مع ماجد الفطيم العقارية، جسراً على شارع الشيخ زايد، بطول 300 متر، وبسعة مسار واحد، وتبلغ طاقته الاستيعابية 900 مركبة في الساعة.

ويوفر الجسر حركة مرورية مباشرة على شارع الشيخ زايد للقادمين من أبوظبي وجبل علي إلى مواقف السيارات في مول الإمارات.

ويأتي ذلك ضمن مشروع شمل أيضاً توسعة وتطوير المداخل المؤدية إلى مول الإمارات، والطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والدراجات بالقرب من المول.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يأتي المشروع في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركائها من المطوّرين العقاريين، لتعزيز البنية التحتية لشبكة الطرق في المشاريع التطويرية العقارية ومراكز التسوّق، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقُّل السكان والزوار في مختلف المناطق»، مشيراً إلى أن «مشروع تطوير المداخل والمخارج المؤدية إلى مول الإمارات، شمل تنفيذ جسر على شارع الشيخ زايد، وتوسعة المنحدر عند تقاطع أم سقيم باتجاه الجنوب، حيث جرى تحسين تقاطع أم سقيم لتسهيل وصول المركبات القادمة من شارع أم سقيم إلى الجسر الحالي المؤدي إلى مواقف السيارات في مول الإمارات».

وأضاف: «شمل المشروع تحسين الطرق السطحية المحيطة بمول الإمارات بطول 2.5 كيلومتر، وتطوير ستة تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وتعديلات على محطة الحافلات عند محطة مترو مول الإمارات، وتحويل الطريق بجوار فندق كمبينسكي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وتنفيذ تحسينات على المسارات الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف الطرق، والإنارة والإشارات الضوئية وشبكة تصريف مياه الأمطار، والمسطحات الخضراء».

وأكد الطاير أن «الجسر الجديد يسهم في تقليل زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أبوظبي وجبل علي إلى مول الإمارات من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة، ويرفع الكفاءة المرورية ومستوى السلامة على الطرق المحيطة بمول الإمارات»، موضحاً أن الهيئة ستبدأ في العام الجاري، تنفيذ مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا حتى تقاطعه مع شارع الخيل، بطول ستة كيلومترات.

ويتضمن المشروع تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، حيث سيجري تنفيذ أربعة جسور، ونفقين بطول إجمالي 3450 متراً، تشمل تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع جميرا بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، كما سيجري تنفيذ نفق على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الوصل، بسعة مسارين، في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع جميرا، مع توفير حركة سطحية حرة ومباشرة باتجاه شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسرين على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الشيخ زايد، لإلغاء حركات التداخل المروري على التقاطع الحالي، وتنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع أم سقيم مع شارع الخيل الأول. كما يشمل المشروع إضافة مسار واحد على شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل الأول إلى شارع الأصايل، حيث سيرتفع عدد المسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه.

ويشمل المشروع أيضاً تنفيذ وتوسعة وصلتين مجسرتين، الأولى من شارع الخيل إلى منطقة القوز الصناعية، والثانية تخدم الحركة المرورية من شارع أم سقيم إلى شارع الخيل باتجاه منطقة ديرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مول الإمارات الذي افتتح عام 2005، يستقبل سنوياً أكثر من 40 مليون زائر.

وأعلنت، أخيراً، «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوّق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، استثمار بقيمة خمسة مليارات درهم، لإجراء عملية تجديد شاملة في مول الإمارات، تزامناً مع مرور 20 عاماً على افتتاحه.

وتشمل عملية التجديد، إضافة مساحة 20 ألف متر مربع مخصصة للتجزئة، بقدرة استيعابية تبلغ 100 متجر جديد في فئات السلع الفاخرة والأزياء وأسلوب الحياة.

وتشمل التحسينات الجاري تنفيذها حالياً إنشاء ناد صحي جديد، ومركز ثقافي، ومنطقة مخصصة للمطاعم، وتحديثات على البنية التحتية.

ويضم مول الإمارات فنادق من فئة الخمس نجوم: فندق كمبينسكي مول الإمارات وفندق شيراتون مول الإمارات، وفندق أجنحة نوفوتيل مول الإمارات، ويرتبط بجسر مشاة مباشر مع محطّة مترو مول الإمارات.

