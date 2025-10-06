«ضيف المدير» يستعرض خدمات «إقامة دبي» الاستباقية

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، ملتقى المتعاملين بعنوان «ضيف المدير»، الذي جمع مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، اللواء خلف أحمد الغيث، مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم وطلبة الجامعات، إلى جانب ملاك مراكز «آمر» النموذجية، وعدد كبير من المتعاملين، في أجواء تفاعلية هدفت إلى الإصغاء لملاحظاتهم ومقترحاتهم عن قرب، بما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الحكومية. وخلال الملتقى، استعرضت الإدارة عدداً من الخدمات، وناقشت مع المتعاملين سبل تطويرها وتعزيز كفاءتها استناداً إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وشملت هذه الخدمات خدمة فتح ملف الكفالة، وخدمة تجديد الإقامة، وخدمة تحديث بيانات جواز السفر، وذلك في إطار حرص الإدارة على إشراك المتعاملين في تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت «إقامة دبي» أن الملتقى يجسّد نهج دبي في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع المتعاملين، بوصفهم شركاء في صناعة القرار، وليسوا مجرد متلقين للخدمة، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تحويل الملاحظات والمقترحات إلى خطوات تطوير ملموسة، ترفع من جودة الحياة، وتعزز الثقة بالخدمات الحكومية، وتقدم تجربة متعامل ميسّرة وذات قيمة مضافة.

وقال مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في إقامة دبي، اللواء خلف أحمد الغيث، إن «الملتقى يعكس التزامنا تصميم خدمات تنطلق من احتياجات الناس وتطلعاتهم، لتكون دبي دائماً النموذج الأرقى في تقديم الخدمات الذكية والإنسانية في الآن نفسه».

ويأتي تنظيم الملتقى تأكيداً على التزام الإدارة بمواصلة تطوير منظومة خدماتها وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في تبنّي الابتكار الحكومي وتقديم تجارب متعاملين استثنائية.