منصة موحدة لاعتماد المخططات الهندسية في الفجيرة

اعتمدت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في الإمارة، منصة موحدة للمخططات الهندسية، التي تستهدف المهندسين والمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، وذلك من أجل توحيد إجراءات الاعتماد بين الجهتين وتسريع دورة إنجاز المعاملات، في إطار جهود الإمارة نحو سرعة إنجاز المشروعات.

وجاء الإعلان عن المنصة خلال ورشة عمل نظمتها البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط بحضور عدد من المهندسين والاستشاريين، حيث تم استعراض آلية عمل النظام الجديد، وشرح الإجراءات الفنية والإدارية، ومناقشة أبرز التحديات والحلول التقنية التي تضمن انسيابية العمليات وتسريع إنجاز المشروعات.

وتتيح المنصة الرقمية الجديدة اعتماد المخططات إلكترونياً من خلال بيئة موحدة تربط بين البلدية والدفاع المدني، ما يُمكّن الجهتين من تبادل الملاحظات الفنية والموافقات الفورية، ويقلل الحاجة إلى المراجعات الورقية، ويحسّن تجربة المتعاملين من مهندسين ومكاتب استشارية ومطورين عقاريين.

من جهتها، أكّدت مدير إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط في بلدية الفجيرة، مريم أحمد هارون، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البلدية لتطوير الخدمات وتعزيز التكامل المؤسسي، مشيرة إلى أن المنصة الموحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتمهد الطريق لمزيد من التكامل الرقمي الذي يُعزّز ثقة المتعاملين ويدعم أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.

وأضافت أن اعتماد المنصة ينسجم مع توجهات حكومة الفجيرة الذكية في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات نوعية تتماشى مع تطلعات المتعاملين، مؤكدة أن التكامل مع الدفاع المدني يُعزّز معايير السلامة في المشاريع العمرانية، ويُرسّخ مبدأ العمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحوّل الرقمي الكامل في منظومة البناء والتشييد.

وذكرت هارون أن بلدية الفجيرة ماضية في تبني أفضل الممارسات المؤسسية والابتكارية، وتطوير بنية تحتية رقمية تدعم منظومة التخطيط العمراني المستدام، وتواكب الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في بناء مدن ذكية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

وأكّد المشاركون في الورشة أن اعتماد المنصة يُشكّل نقلة نوعية في منظومة العمل الهندسي، إذ يُعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع من جودة المخرجات الفنية، إلى جانب ما يوفره من مؤشرات أداء دقيقة تُسهّل المتابعة وتسرّع اتخاذ القرار.