بلدية دبي تحذر من أخطار رموز الاستجابة السريعة "QR" غير الموثوقة

حذّرت بلدية دبي من التهديدات السيبرانية الخفية التي قد تشكّلها رموز الاستجابة السريعة (QR) عند مسحها من مصادر غير موثوقة، إذ يمكن أن تؤدي إلى سرقة المعلومات والبيانات الحساسة مثل كلمات المرور أو أرقام البطاقات البنكية أو بيانات الهوية.

وحددت البلدية 3 نصائح رئيسية من خلال فيديو توعوي نشرته عبر منصاتها الرسمية لحماية الأفراد من هذه المخاطر، شملت "عدم إدخال أي معلومات حساسة (مثل كلمات مرور، أرقام بطاقات بنكية، بيانات هوية) في المواقع التي يتم الوصول إليها عن طريق رمز QR إلا بعد التأكد من أنها آمنة بنسبة 100‎%‎، والتحقق من الرابط قبل الضغط عليه، عبر معاينته والتأكد من أنه يبدأ بـ (https://) لضمان أمان الاتصال، وتجنب مسح الرموز الموجودة على الجدران أو في الأماكن العامة دون التأكد من موثوقية مصدرها".

وأكدت بلدية دبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع، والحد من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة لاستهداف المستخدمين.