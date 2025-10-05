«الأرصاد»: عاصفة مدارية شمال شرق بحر العرب دون تأثير على الدولة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً حول الحالة المدارية «شاكتي»، التي تُصنّف حالياً كـ«عاصفة مدارية» شمال شرق بحر العرب، وتتمركز عند خط عرض 21.9 شمالاً وخط طول 64.2 شرقاً، مع سرعة رياح تراوح بين 100 و120 كم/س.

وأشار المركز إلى أن العاصفة من المتوقع أن تضعف تدريجياً لتصبح منخفضاً مدارياً في السابع من أكتوبر الجاري، حيث سيتحرك مسارها من الغرب إلى الجنوب الغربي في وسط بحر العرب، قبل أن يتجه نحو الشرق اعتباراً من السادس من أكتوبر. كما ستشهد سرعة الرياح تراجعاً تدريجياً لتصبح بين 65 و90 كم/س في السابع من أكتوبر.

وأكد المركز أن الحالة المدارية «شاكتي» لا تشكل أي تأثير على الدولة.