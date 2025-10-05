حمدان بن محمد يُوجّه بمنح الإقامة الذهبية لـ 223 معلماً وتربوياً متميزاً

دبي - الإمارات اليوم

تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة التعليم، ودور المعلمين في بناء المستقبل، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يُوافق الخامس من أكتوبر كل عام، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية لـ223 معلماً وتربوياً متميزاً في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات الدولية في الإمارة، ممن قدّموا أداء وإسهامات بارزة في منظومة التعليم الخاص بالإمارة.

وقال سموه: «يُجسد المعلمون والتربويون القيمة الحقيقية لمسيرتنا التنموية، فهم القدوة وصناع الأمل، والداعم الأول لبناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والإبداع، وقادرة على الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة في التعليم عالمياً».

وأضاف سموه: «في اليوم العالمي للمعلم، نؤكد أن الاستثمار في المعلمين والتربويين هو استثمار في المستقبل، وأن جهودهم المخلصة وإسهاماتهم النوعية تُمثّل ركيزة أساسية لتحقيق طموحاتنا في مختلف القطاعات الحيوية. المعلمون والتربويون هم شركاء حقيقيون في صياغة مستقبل دبي، ودورهم الإنساني والمهني سيبقى محل تقدير واعتزاز دائمين».

وأكد سموه أن «تكريم المعلمين والتربويين الأكثر تميزاً ومنحهم مزايا تستحق عطاءهم هو رسالة ثقة مفادها أن دبي تراهن على الإنسان المتميز علماً وأخلاقاً، وأن المدرسة ستبقى منصة صناعة المستقبل في الإمارة».

ويأتي ذلك في إطار مبادرة «منح الإقامة الذهبية للمعلمين والتربويين المتميزين في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي»، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تشكيل مستقبل الإمارة، بما يواكب طموحاتها في مختلف القطاعات الحيوية.

وتدعم هذه المبادرة أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033 التي ترتكز على الاستعانة بمعلمين مُلهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير، ويدعمون بخبراتهم رحلة التعليم للطلبة، للإسهام في تعزيز تنافسيتهم إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في قطاع التعليم.

كما تُجسد تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون في صياغة مستقبل دبي التعليمي.

واستقبلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 435 طلباً ضمن الدفعة الأولى للمبادرة، تأهل من بينها 223 كادراً تعليمياً للحصول على الإقامة الذهبية، بما يعادل نسبة 51% من إجمالي التربويين المتقدمين.

وجاء الاختيار بناء على تقييم مهني شامل، وفق قواعد العدالة والشفافية، مع مراعاة المؤهلات الأكاديمية، والإنجازات البارزة، والإسهامات في الميدانين التربوي والمجتمعي، إضافة إلى التغذية الراجعة الإيجابية من أولياء الأمور والطلبة.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «يُعدّ المعلمون الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي متميز، وتُجسد مبادرة الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين، رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بدور المعلم في تنمية الأجيال. كما تعكس التزامنا المتواصل بالارتقاء بمكانة مهنة التعليم، والاحتفاء بالكفاءات التعليمية الاستثنائية في دبي».

وأكدت أن «هذه النتائج تُجسد الدور المحوري للمعلم في رسم ملامح مستقبل الإمارة ككل، إلى جانب الشغف والالتزام اللذين يتحلى بهما معلمونا، إذ يُسهمون يومياً في إحداث أثر إيجابي في حياة الطلبة وأولياء أمورهم».

وأضافت: «نحن حريصون على مواصلة جهودنا لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وجاذبة، تُعزز مكانة دبي، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، ويجعلها مركزاً عالمياً للتميز التعليمي، ويدعم استمرارية التميز لدى المعلمين للأجيال القادمة».

ومن بين 223 حاصلاً على الإقامة الذهبية، بلغ عدد الكوادر العاملة في المدارس 157، وفي الجامعات 60، بينما حصل ستة من العاملين في مراكز الطفولة المبكرة على الإقامة الذهبية.

وتنوعت تخصصات المتقدمين للمبادرة لتشمل المناصب القيادية، والاختصاصيين الاجتماعيين، وأمناء المكتبات، ومساعديهم.

ويمكن للتربويين التقديم للمبادرة بدءاً من 15 أكتوبر الجاري حتى 15 ديسمبر المقبل، كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والاطلاع على شروط الأهلية وآليات التقديم.

