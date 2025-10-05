4 أسباب لتعاطي المخدرات بين أوساط الشباب

حدّدت شرطة أبوظبي أربعة أسباب لتعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، هي حُب التجربة والفراغ وغياب دور الأسرة ورفقاء السوء.

جاء ذلك، خلال محاضرة توعوية نظمتها، أخيراً، إدارة مكافحة المخدرات في مديرية العين، بعنوان «أسرة واعية.. مجتمع آمن» في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وأكّد مدير المديرية، العميد طاهر غريب الظاهري، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التثقيف الأمني والوقاية من المخدرات بين مختلف شرائح المجتمع، لاسيما طلبة الجامعات باعتبارهم فئة مهمة في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن المحاضرة تأتي تزامناً مع عام المجتمع.

وتناول مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين، العقيد الدكتور سالم عبيد العامري، خلال المحاضرة، مفهوم المخدرات وأنواعها وأسباب التعاطي، وأبرز السلوكيات الدالة على المتعاطي.

وأوضح أن حُب التجربة والفراغ وغياب دور الأسرة ورفقاء السوء من أبرز أسباب تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، مشيراً إلى الأضرار الصحية والسلوكية والاقتصادية الخطرة لهذه الآفة، موضحاً أن القانون الاتحادي يحمي المبلغين ويكفل السرية التامة.

واستعرض برامج الوقاية والدعم، مثل «فرصة أمل» والمركز الوطني للتأهيل، وقدّمت شرطة أبوظبي بروشورات توعوية للطلبة الذين تفاعلوا مع موضوع المحاضرة.