شرطة دبي تستعرض خدمات الدعم والدمج والتمكين في إكسبو أصحاب الهمم

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في نسخته السابعة، الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتأتي المشاركة في سياق جهود شرطة دبي الرامية إلى استعراض أحدث ما توصلت إليه من خدمات وتقنيات ومعدات مبتكرة وحلول ذكية، صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين على حد سواء، بما يواكب رؤية دبي في أن تكون مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرائد عبدالله حمد الشامسي، أن المشاركة تأتي ترجمة للدور المحوري الذي تضطلع به شرطة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها في مجالات الدمج المؤسسي والتأهيل والتوظيف، بما يعكس التزامها بتحقيق الرؤية الشاملة لبناء بيئة دامجة ومستدامة. وأضاف: «تُعدّ مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم الدولي فرصة حيوية لعرض ما حققته شرطة دبي من إنجازات ملموسة في مجال تمكين هذه الفئة، سواء على صعيد بيئة العمل الداخلية، أو على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور».

وأكد الحرص على تطوير منظومة شاملة تُراعي الاحتياجات المختلفة وتُعزّز مبدأ العدالة والمساواة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المشاركة تُمثّل فرصة للتفاعل المباشر مع مختلف الجهات المحلية والدولية، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال، بما يعزز توجهات شرطة دبي تجاه أصحاب الهمم.

كما أكد استعراضهم عدداً من المشاريع الريادية التي تُجسد هذه التوجهات، إلى جانب قصص نجاح ملهمة لعدد من الموظفين أصحاب الهمم في شرطة دبي، الذين برزوا في مواقع تخصصية مختلفة.

وقال نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرائد محمد المزروعي، إن المجلس سيشارك في عرض الحلول الذكية والمبادرات التقنية التي طورتها شرطة دبي لتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتحقيق التمكين الكامل لهم على كل الصعد، مضيفاً أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لدمج أصحاب الهمم ضمن بيئة العمل المؤسسي، من خلال توفير بنية تحتية رقمية ومادية متكاملة، تُراعي معايير الدمج الشامل، وتُسهم في إزالة المعوقات بمختلف أشكالها.

ولفت إلى التزام شرطة دبي بتطبيق سياسات مرنة تُراعي أنواع الإعاقات المختلفة، وتوفر برامج تطوير مهنية مصممة خصيصاً لتأهيل وتمكين هذه الفئة، كل في مجاله ووظيفته.