«النقل والإنقاذ» في دبي تحتفي باليوم العالمي للمسنين

نظمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، زيارة إلى مركز سعادة كبار المواطنين في دبي، للاحتفاء مع كبار المواطنين، بيوم المسنين العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، والهادف إلى إلقاء الضوء على حقوق كبار السن، وأهمية معالجة التحديات التي تواجههم، وضرورة تزويدهم بالرعاية اللازمة، تقديراً للجهود التي بذلوها في مسيرة حياتهم.

وقال نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العقيد يحيى حسين محمد، إن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم، على مشاركة فئات المجتمع كافة في مختلف مناسباتهم، ومنهم كبار المواطنين، تقديراً وعرفاناً لدورهم في تربية الأجيال، والإنجازات التي حققوها في خدمة وطنهم. وشهدت الزيارة عرضاً قدّمته فرقة شرطة دبي الموسيقية، إلى جانب توزيع الهدايا على كبار المواطنين، والتقاط الصور التذكارية معهم.