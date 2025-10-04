«بدايات» و«أطمح» و«تمكين».. 3 برامج لتعزيز المسؤولية المجتمعية

تعزيز المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات محور أساسي في رؤيتها للتنمية المستدامة، لذا تعمل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بشكل فاعل على بناء مجتمعات متعاونة، عبر إطلاق أول سندات للأثر الاجتماعي في الدولة وهي أداة مبتكرة لتنفيذ المشاريع الاجتماعية، وتقديم حلول لمعالجة الأولويات الاجتماعية المهمة، وتمكينهم بالموارد والخبرات، ونفذت «معاً» عدداً من البرامج لتعزيز المسؤولية المجتمعية، أبرزها برنامج «بدايات»، وبرنامج «أطمح»، إضافة برنامج «تمكين».

بدايات

يعد برنامج «بدايات» أحد برامج سندات الأثر الاجتماعي من هيئة «معاً» ويهدف إلى تقديم خدمات دعم أسري شاملة في أبوظبي لتوجيه الآباء المطلقين ممن لديهم أطفال تقل أعمارهم عن ثماني سنوات يواجهون صعوبات في التعامل مع التحديات الاجتماعية الناجمة عن انفصال آبائهم والوضع العائلي الحالي للأسرة، كما صُمم البرنامج لتزويد الأمهات والآباء باستراتيجيات عملية لدعم التطور الاجتماعي والعاطفي لأطفالهم وتعزيز نمط حياتهم.

وحقق البرنامج أثراً واضحاً وتغييراً ملموساً على الصحة النفسية للمشاركين، وكذلك على التماسك الأسري، ما أسهم في تقليل التحديات والمشكلات العاطفية والسلوكية للمشاركين وتعزيز ثقتهم وقدرتهم على التعبير عن مشاعرهم، وكذلك تحسين مهارات التواصل بين الآباء وأبنائهم.

وقد نتج عن ذلك تعزيز التزام الأبناء وتحسين قدرتهم على التواصل مع أسرهم وتقليل فرص حدوث المشكلات العائلية، وتعزيز الاستقرار والمهارات الاجتماعية وزيادة مستويات السعادة والرضا.

أطمح

استهدف برنامج «أطمح» مساعدة مجموعة طلبة من أصحاب الهمم وتهيئتهم لدخول سوق العمل عبر توفير التعليم والتدريب الملائم، وقد عملت هيئة «معاً» على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ برنامج مدته 12 شهراً يجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي لإعداد المشاركين وتدريبهم لدخول سوق العمل.

وبمجرد توظيفهم، يتم متابعتهم وتقديم مزيد من الدعم لهم ولأصحاب العمل لضمان تحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب.

وحصل عدد من المشاركين في البرنامج على وظائف إدارية، وقد لاحظت عائلات أصحاب الهمم أن أبناءهم وسعوا تطلعاتهم حول ما يمكنهم تحقيقه بعد المشاركة في برنامج «أطمح»، كما اكتسبوا مزيداً من الثقة بالنفس مع نهاية البرنامج، وإدراك ما يمكنهم تحقيقه في حياتهم وقدرتهم على التعبير عن شعورهم واحتياجاتهم.

تمكين

ركز برنامج «تمكين» على الارتقاء بمهارات الأفراد من الأسر ذات الدخول المحدودة، وتأهيلهم لتعزيز فرص حصولهم على وظائف في أبوظبي.

وأشركت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أفراداً يحصلون على بدل شهري من هيئة الدعم الاجتماعي في البرنامج لتدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل، وبالتالي تعزيز نمط وجودة حياتهم وحياة أسرهم، حيث تعاونت هيئة «معاً» مع المؤسسات (التي تتبنى مبادئ المسؤولية المجتمعية وترغب بالمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار الاجتماعي) لتصميم وإيجاد فرص عمل جديدة لشغلها من المشاركين في البرنامج، وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة.

وحقق برنامج «تمكين» الاستقرار المالي من خلال دعم الأفراد ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وأسهم في زيادة دخلهم، وتحسين جودة الحياة بشكل عام نتيجة لتوفير فرص العمل المستدامة.

كما أسهم البرنامج في تعزيز مهارات المشاركين وزيادة فرص حصولهم على عمل، ما انعكس إيجاباً على المشارك وأسرته وعزز الثقة بالنفس لتحقيق إنجازات جديدة في حياتهم، إضافة إلى الاستقرار والاستقلالية.

