«رحلة أجيال».. برنامج تفاعلي يعزز نمط الحياة الصحي

برنامج «رحلة أجيال» هو برنامج تفاعلي يعزز التكامل بين الأجيال ونمط الحياة الصحي والمشاركة داخل المجتمع لكبار المواطنين والمقيمين، ما يمنحهم الشعور بأنهم محل تقدير وينمّي لديهم الشعور بالانتماء للمجتمع.

ويركز البرنامج على دعم احتياجات كبار المجتمع، ويحتفي بدورهم الفاعل، ويحرص على تعزيز أواصر المحبة والمودة ونقل المعرفة بين الأجيال.

ويقوم المتطوعون في البرنامج بمرافقة كبار المجتمع ممن تراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً للتنزه والمشي، خلال ساعات الصباح، ليتعرفوا عليهم ويستمعوا لقصصهم ويتعلموا منهم أهم الدروس والحكم من تجاربهم السابقة.

وتم اختيار المتطوعين من مؤسسة الإمارات وكبار المجتمع من قبل مؤسسة التنمية الأسرية وصندوق التقاعد. وقد ساهم المشروع في إقامة روابط معنوية هادفة عبر اللقاءات التي جمعت بين كبار المواطنين والمقيمين والمتطوعين الشباب، ما عزز علاقات الصداقة والتقارب بين الأجيال المختلفة. ومن خلال هذه اللقاءات، تجري مشاركة التجارب الحياتية الثمينة، مع تبادل القصص الملهمة والقيم والدروس المستفادة بين الأجيال. ولا يسهم هذا التفاعل في تعزيز الروابط الاجتماعية فحسب، بل يزيد الشعور بالانتماء والاحترام المتبادل ويعزز الصحة النفسية والجسدية لكبار المواطنين والمقيمين، فضلاً عن سد الفجوة بين هذين الجيلين.