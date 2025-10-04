كيف يمكن الاستفادة من الخطوبة في التأسيس لحياة زوجية سعيدة ومستقرة؟

تعتبر الخطوبة أهم الفترات للإعداد لحياة ممتدة يسودها الحب والتفاهم، والخطوبة السليمة يجب أن تعتمد على أسس صحيحة، ففيها يتعرف كل طرف على الآخر.

يوجد اعتقاد بأن السعادة بين أي شريكين قائمة على التطابق بينهما سواء في الأفكار أو الآراء، وهذا الاعتقاد خاطئ، فأي علاقة صحيحة لابد أن تقوم على التكامل، فما يفتقده فرد داخل العلاقة يتوافر بالآخر والعكس صحيح.

هناك عدد من المسائل المهمة التي يجب أن يعطيها الخطيبان الأولوية خلال التعارف لوضع خطوط واضحة لعلاقتهما، وتجنب الصراعات المحتملة قدر المستطاع، والانسحاب - إذا لزم الأمر - قبل أن تصبح العلاقة في إطار الزواج ويصعب الانفكاك منه.

ومن أهم ما ينبغي الحرص عليه من الطرفين خلال فترة الخطوبة الصدق والمصارحة حتى لا يفاجأ أحدهما بشيء آخر بعد الزواج، كما يجب التعرف مبدئياً على ما يعنيه الزواج وتكوين أسرة لكل منهما، وأهدافهما العامة والخاصة، وتوقعاتهما، ومناقشة كيفية التعامل وقت التحديات والخلاف، وأن يؤمن الخطيبان بأن الزواج شراكة وتعاون من أجل هدف واحد مشترك.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية