رئيس الدولة: ندعم كل ما يُحقق تطلعات الشعب اليمني نحو التنمية والأمن والاستقرار

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، سالم صالح بن بريك، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء اليمني، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، والذي نقل إلى سموه تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التطور والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى رئيس مجلس القيادة، متمنياً لليمن وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.

كما عبّـر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن تمنياته لرئيس الوزراء اليمني التوفيق في مسؤولياته الوطنية من أجل اليمن وشعبه، مؤكداً نهج دولة الإمارات الثابت والمتواصل في دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار.

من جانبه، عبّـر رئيس وزراء اليمن، سالم صالح بن بريك، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة، والدعم الذي تُقدّمه للشعب اليمني ووقوفها الدائم إلى جانبه، متمنياً للإمارات وشعبها مزيداً من التقدّم والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.