«محمد بن راشد للإسكان» تحصد التصنيف العالمي 7 نجوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فوزها بجائزة أفضل الممارسات الدولية 2025 في دورتها الـ11 التي ينظمها كل من BPIR.com، ومركز بحوث التميز المؤسسي (COER)، والشبكة العالمية للمقارنات المرجعية (GBN)، وهي جهات دولية رائدة في مجال تقييم ونشر أفضل الممارسات المؤسسية حول العالم.

وجاء تتويج المؤسسة ضمن فئة التحول الرقمي وتجربة المتعامل عن مبادرتها الرائدة (تجربة الإسكان الذكية) التي حصدت أعلى تصنيف عالمي (7 نجوم) بمستوى «نموذج يحتذى عالمياً - مبادرة عالمية»، وهو أعلى تقدير يُمنح للممارسات الريادية المتميزة على مستوى العالم.

وتُشكّل مبادرة «تجربة الإسكان الذكية» منصة رقمية موحدة توفر حلولاً استباقية تضع المتعامل في محور الاهتمام، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات الإسكانية، عبر رحلة متكاملة تغطي مختلف احتياجات المتعامل من الحصول على المسكن إلى خدمات الصيانة وإعادة البناء.

ويُجسّد هذا الإنجاز نقلة نوعية شاملة في تجربة المتعامل، حيث تُمكّنه المنصة من إتمام جميع مراحل رحلته الإسكانية عبر قنوات رقمية موحدة، بما يرفع جودة الخدمات ويُعزّز رضا وسعادة المتعاملين. كما تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة التي تركز على تبنّي أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الحصول على الخدمات الإسكانية، إضافة إلى توافقها مع التوجهات الحكومية، ومتطلبات «تجارب المدينة الرقمية» لهيئة دبي الرقمية، وسياسة «خدمات 360».

وقد اعتمدت لجنة التحكيم الدولية في تقييمها على معايير دقيقة، شملت وضوح الممارسة، ومستوى التطبيق، والابتكار، والنتائج المحققة، والأدلة الداعمة، وخطط الاستدامة المستقبلية.

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة 110 مبادرات من 14 دولة حول العالم، ما يعكس قيمة الإنجاز الذي حققته المؤسسة على الساحة العالمية.

ويأتي هذا التتويج ليُعزّز مكانة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كمؤسسة ريادية في مجال الابتكار والتحول الرقمي، وداعمة لرؤية دبي والإمارات في تقديم خدمات حكومية رائدة ذات معايير عالمية المستوى.