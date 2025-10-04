حمدان بن محمد: حماية مقدرات الوطن شرف عظيم يحمله أبناء قواتنا المسلحة

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن حماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته، أمانة كبيرة وشرف عظيم، يحملهما أبناء القوات المسلحة الباسلة بكل مسؤولية وتفانٍ وإنكار للذات، كلٌّ في موقعه، انطلاقاً من انتماء راسخ للوطن وولاءٍ لا يتزعزع لقيادته الرشيدة، لتبقى دولة الإمارات وشعبها الكريم رمزاً دائماً للأمن والأمان، وبما تستدعيه هذه الأمانة من مواصلة بذل الجهود ومضاعفة العمل للارتقاء بالقدرات، سواء على صعيد الكوادر البشرية أو على مستوى التجهيزات التقنية، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك، خلال زيارة سموّه إلى مقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، حيث كان في استقبال سموّه، كلٌّ من وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وقائد الحرس الوطني اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، وعدد من كبار الضباط.

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على عرض شامل حول مهام الحرس الوطني، وأدواره الاستراتيجية في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب جهوده في تعزيز التكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة، كما تابع سموّه خلال الزيارة عرضاً ميدانياً، أظهر المدى المتقدم لكفاءة رجال الحرس الوطني في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم.

وقد أثنى سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على جاهزية الحرس الوطني العالية، وأشاد بدوره في تعزيز دعائم منظومة الوقاية والسلامة المجتمعية.

وقال سموّه: «رجال الحرس الوطني يجسّدون أسمى معاني الانضباط والولاء.. ولقد تابعنا مدى جاهزيتهم بقدرات ميدانية متطورة وأداء احترافي راقٍ، هو ثمرة توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، والاستثمار الواعي في تطوير المنظومة الدفاعية بأفرعها كافة، ونتاج التأهيل المستمر والحرص على رفع الكفاءة الميدانية إلى أعلى مستوياتها».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خلال جولة ميدانية زرتُ مقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، واطّلعت على مهام الحرس الوطني وأدواره الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن والاستقرار الوطني، وتعزيز التكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة».

وأضاف سموّه: «كما تابعتُ خلال الزيارة عرضاً ميدانياً لقدرات الحرس الوطني، عكس مستوى الجاهزية والقدرات العالية لرجاله».

وتابع سموّه: «ثقتنا راسخة بقدرات رجال الحرس الوطني لتنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، فحماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته أمانة عظيمة وشرف كبير يحمله أبناء قواتنا المسلحة بكل مسؤولية وتفانٍ وإخلاص، انطلاقاً من انتماء راسخ للوطن وولاء لا يتزعزع لقيادتنا الرشيدة».

وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود وإسهامات الحرس الوطني، مؤكداً ثقته بقدرة رجاله على مواصلة تقديم نموذج يُحتذى في تحقيق مستويات جديدة من دقة الأداء وتأكيد أعلى درجات فاعليته، من خلال الاستمرار في تطوير القدرات الذاتية وامتلاك المعارف والخبرات التكتيكية واكتساب المهارات النوعية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل في خدمة الوطن.

حمدان بن محمد:

• القدرات الميدانية المتطورة والأداء الاحترافي لرجال الحرس الوطني ثمرة توجيهات القيادة الرشيدة، والاستثمار في تطوير المنظومة الدفاعية.

• نواصل بذل الجهود ومضاعفة العمل للارتقاء بالقدرات، سواء على صعيد الكوادر البشرية أو على مستوى التجهيزات التقنية، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.