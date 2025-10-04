رئيس الدولة والرئيس الأرجنتيني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية الأرجنتين، خافيير ميلي، أمس، خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات والأرجنتين وفرص تطويره، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويُعزّز مصالحهما المشتركة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، وتوسيع آفاق تعاونهما، بما يعود بالخير على شعبيهما.