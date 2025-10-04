العلماء: الإمارات نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي

برعاية وحضور رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم دجومارت توكاييف، شارك وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، في فعاليات منتدى «ديجيتال بريدج 2025» الذي عُقد في العاصمة أستانا.

كما شارك في أعمال المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي الذي عُقد ضمن أعمال المنتدى، بمشاركة وحضور نخبة من قادة الحكومات والخبراء العالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكد العلماء في كلمته للمنتدى، أن الذكاء الاصطناعي يُمثّل دعامة وركيزة أساسية لإحداث تحولات نوعية في أساليب الحوكمة، وتعزيز كفاءة القطاعات الحكومية والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبنّت رؤية استباقية في هذا المجال، عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، ونجحت في تحويله إلى محرك رئيس للتنمية، ومصدر لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لتكنولوجيا المستقبل.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ما يُعزّز فرص الاستفادة من التكنولوجيا في صياغة مستقبل أكثر استدامة، مشيداً بريادة كازاخستان على خريطة الدول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يدعم التعاون في مجالات البحث العلمي والحوكمة والتنقل وتسريع التبني الرقمي.

وأضاف أن البلدين الصديقين تجمعهما رؤى مشتركة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية المواهب، وتطوير شراكات نوعية في مبادرات الذكاء الاصطناعي، إيماناً بأن العقول الشابة هي الثروة الحقيقية للأمم.

ويعتبر «ديجيتال بريدج 2025»، المنتدى الدولي الرائد للتكنولوجيا في كازاخستان، ويُعقد بين الثاني والرابع من أكتوبر 2025 في أستانا، ويجمع أكثر من 67 ألف مشارك، وأكثر من 1000 متحدث من أكثر من 100 دولة، إضافة إلى أكثر من 500 شركة ناشئة، وأكثر من 500 مستثمر وملّاك أعمال، ويشمل المنتدى مسارات متنوعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية، وإنترنت الأشياء، والواقعين المعزز والافتراضي، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الفضاء، وغيرها.