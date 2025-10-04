«الأرصاد»: لا تأثير لمنخفض بحر العرب في الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، مؤكداً أنه «لا يوجد تأثير للمنخفض في الدولة»، لافتاً إلى أن «الوضع الحالي عبارة عن منخفض مداري متعمق شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 21.3 شمالاً، وخط طول 67.1 شرقاً».

وذكر أن تصنيفه منخفض مداري متعمق، وسرعة الرياح بين 65-85 كم/س.

وتوقع المركز أن يتعمق تدريجياً إلى عاصفة مدارية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأن يكون مساره غرباً - جنوب غرب إلى وسط بحر العرب، فيما تراوح سرعة الرياح ما بين 100 و120 كم/ س.