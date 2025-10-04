شرطة دبي تقبض على متهم يمارس الطب دون ترخيص

قبضت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي على متهم يزاول مهنة الطب (زراعة الشعر) دون ترخيص داخل مسكنه، مُعرضاً حياة وصحة أفراد المجتمع للخطر لمزاولته هذه المهنة دون معرفة تامة بها، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالصحة والسلامة. وأوضحت شرطة دبي أن القبض على المتهم جاء بعد عمليات بحث وتحر عن نشاطاته أجرتها بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي، مُشيرةً إلى أنه نشر عبر صفحة خصصها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من العمليات التي يُجريها، بهدف الترويج لنشاطاته غير القانونية. وأكدت شرطة دبي أن فريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية دهم الشقة التي يستخدمها المتهم لنشاطاته في زراعة الشعر، ليتبين أنها عبارة عن شقة سكنية مكونة من ثلاث غرف، اثنتان منها مُخصصتان للسكن العائلي، والثالثة حولها المتهم «عيادة طبية» لإجراء العمليات دون اتباع الاشتراطات والمعايير الصحية. كما أكدت شرطة دبي أن فريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عثر في غرفة «العمليات» على أجهزة وأدوات طبية مُستخدمة في إجراء هذا النوع من العمليات، مُشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم وأغلقت الشقة. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم اللجوء لمثل هذه الممارسات الخاطئة، التي قد تودي بحياتهم، أو تعرّض صحتهم للخطر. وحثتهم على مراجعة العيادات والمستشفيات الصحية المرخصة وفق المعايير المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات طبية خاطئة عبر قنوات ومنصات شرطة دبي.

• المتهم خصص إحدى حجرات شقته السكنية لإجراء العمليات.