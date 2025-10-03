"التربية" تفتح التسجيل في 3 مسارات ضمن التعليم المستمر المتكامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في 3 مسارات تعليمية، ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الأكاديمي 2025– 2026، وذلك للطلبة الذين تجاوزوا سن القبول في مدارس التعليم العام.

وتشمل المسارات الثلاثة: محو الأمية، ويستمر التسجيل فيه حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والمسار العام الأكاديمي، ويستمر التسجيل حتى 31 أكتوبر 2025، ومسار الدراسة المنزلية، ويستمر التسجيل حتى 14 نوفمبر 2025.

ويهدف النظام إلى إتاحة الفرصة للدارسين من مختلف الفئات العمرية لمواصلة تعليمهم، في إطار سياسات دعم التعلم المستمر وتمكين الجميع من استكمال مسيرتهم التعليمية.

وحددت الوزارة خطوات التسجيل، وذكرت عبر موقعها أن المستندات المطلوبة هي شهادة معادلة لآخر شهادة دراسية من الخارج (قيد جديد فقط)، وآخر شهادة مصدقة أتمها الدارس بنجاح (قيد جديد فقط).

كما حددت الرسوم 150 درهماً لمسار الدراسة المنزلية فقط، إذ تستغرق الخدمة 5 أيام عمل.